В Европе назвали еще одну сферу, которую коснутся новые санкции против РФ

EUObserver: 19-й пакет санкций ЕС против России может коснуться туризма

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новый, 19-й пакет европейских санкций против России может коснуться сферы туризма, сообщил портал EUObserver. Речь идет об ограничениях на оказание некоторых услуг на территории РФ.

Будет запрещено оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью на территории России, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 19-й пакет антироссийских санкций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, рестрикции введут в действие в ближайшее время.

До этого еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций не будет ограничений на покупку российской нефти. Однако он добавил, что рестрикции коснутся сжиженного природного газа.

На прошлой неделе стало известно, что Европейский союз не стал ограничивать выдачу шенгенских виз в рамках нового санкционного пакета. При этом Евросоюз намерен добиться ограничений работы российской платежной системы «Мир». В то же время Дональд Трамп заявил об отказе от введения новых санкций против России, пока европейские страны продолжают закупать российскую нефть.

