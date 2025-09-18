Трамп высказался о новых санкциях против России Трамп не готов вводить санкции против РФ, пока Европа покупает российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил об отказе от введения новых санкций против России, пока страны Европы продолжают закупать российскую нефть. На пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслирует телеканал Sky News, американский лидер подчеркнул, что не будет действовать в одиночку.

Я готов сделать другие вещи. Но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России, — заявил он.

Глава Белого дома напомнил, что ранее ввел пошлины в размере 25% против Индии за приобретение российской нефти, а Китай выплачивает значительные тарифы. Трамп подчеркнул, что готов рассмотреть жесткие санкции против Москвы только при условии полного единства стран НАТО и прекращения импорта российских энергоресурсов всеми членами Альянса. Одновременно он призвал союзников ввести импортные пошлины против Китая в размере 50–100%, что, по его мнению, может способствовать урегулированию украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия также планирует существенно ужесточить процедуру выдачи шенгенских виз для граждан России. Данная инициатива будет реализована через установление единых строгих правил для всех стран Шенгенской зоны.