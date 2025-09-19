ЕС не включил шенгенские визы в новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз не стал ограничивать выдачу шенгенских виз в рамках нового санкционного пакета против России, рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе видеообращения на YouTube. Новые рестрикции были представлены 19 сентября.

По словам политика, запрет шенгенских виз для россиян не вошел в 19-й пакет ограничений. При этом ЕС намерен принять действия для ограничения работы российской платежной системы «Мир».

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский допускал ввод запрета на свободное передвижение российских дипломатов по территории Шенгенской зоны. Также он не исключал внедрение ограничений на выдачу туристических виз россиянам.

На этом фоне эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что ситуация с выдачей россиянам шенгенских виз является неоднородной. По ее словам, без проблем их чаще всего предоставляют такие страны, как Испания, Италия, Греция, Франция. Она подчеркнула, что туризм для этих государств — важная составляющая экономики. В то же время эксперт отметила, что отказы по визам часто поступают от Польши, стран Прибалтики и Финляндии.