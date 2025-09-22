Раскрыта хитрая схема Чехии с российскими туристами Чехия маскирует российских туристов под посетителей для восполнения турпотока

Чехия начала выдавать россиянам визы с пометкой «посещение» вместо туристических, чтобы компенсировать потери из-за антироссийской политики ЕС, передает Telegram-канал SHOT. С 2022 года страна лишилась почти €200 млн (19,8 млрд рублей) доходов из-за снижения потока российских туристов.

Теперь россияне получают визы с пометкой Návštěva, которая юридически равнозначна туристической, а документы оформляются через специальные визовые центры с приглашением от случайного гражданина Чехии. Это позволяет путешествовать в страну, не указывая «туризм» как цель поездки.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что российские туристы остаются одними из самых платежеспособных и поддерживают экономику европейских стран. Несмотря на сокращение турпотока из РФ, их визиты по-прежнему ценны: россияне тратят значительные суммы на транспорт, проживание, питание и покупки. Эксперт подчеркнул, что европейские страны с нетерпением ждут российских туристов.

Вместе с этим осведомленные источники заявили, что Еврокомиссия намерена значительно ужесточить выдачу шенгенских виз для россиян. Новшества предполагают введение единых строгих правил для всех государств Шенгенской зоны.