Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей

Школы Тюмени закупили крупную партию сушеных водорослей под названием «нори», сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, речь идет о 100 тыс. упаковок. На эти цели было выделено 4 млн рублей.

Как уточнил канал, в общей сложности поставки охватят 54 школы. Учреждения закупили сушеные водоросли вместо картофельных чипсов, конфет и мармелада. Такое решение было принято на фоне роста числа детей с ожирением в России.

Ранее врач-эндокринолог доктор медицинских наук Алла Овсянникова обратила внимание, что подростки в возрасте 15–17 лет часто сталкиваются с проблемой ожирения на фоне стресса, вызванного подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. По ее словам, для преодоления стресса школьники прибегают к нездоровой пище, что впоследствии нарушает их пищевые привычки.

До этого педиатр Андрей Продеус заявил, что родители не продумывают нормальный рацион для детей, из-за чего те все чаще страдают расстройствами пищевого поведения. По его словам, школьники не получают белок, клетчатку и овощи, что провоцирует ожирение и булимию.