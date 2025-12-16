Новый год-2026
16 декабря 2025 в 17:47

Люди устроили импровизированный мемориал у школы после резни

В Одинцово люди несут цветы к школе, где ученик зарезал четвероклассника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Люди начали приносить игрушки и цветы к школе в Одинцово, где подросток зарезал четвероклассника, передает RT. 15-летний ученик также ранил охранника учебного заведения. Трагедия произошла во вторник, 16 декабря, в поселке Горки-2.

На видео видно, как женщина подошла с цветами и голубым игрушечным зайцем в упаковке к школе. Затем у ворот она оставила ношу, после чего прослезилась. В ролике показано, что неподалеку стоят машины правоохранителей с мигалками.

Ранее профайлер Денис Давыдов допустил, что подросток, который совершил нападение на элитную школу, мог сделать это осознанно. По словам эксперта, наличие стресса в голове ученика прямо указывает на то, что тот полностью отдавать отчет своим действиям.

Стало известно, как задерживали подростка, напавшего с ножом в школе поселка в Одинцово. Оказалось, что для этого пришлось привлечь профессиональных психологов. После расправы над четвероклассником и ранения охранника подросток заперся в одном из классов.

цветы
игрушки
Одинцово
школы
