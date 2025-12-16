Профайлер оценил поведение напавшего на детей в Одинцово и сделал вывод Профайлер Давыдов: напавший на детей в Одинцово мог сделать это осознанно

Подросток, который совершил нападение на элитную школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, мог сделать это осознанно, предположил в беседе с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, наличие стресса в голосе ученика прямо указывает на то, что тот полностью отдавал отчет своим действиям.

Признаки стресса в голосе подростка, совершившего нападение на одинцовскую школу, это показатель того, что он осознавал происходящие. Особенно это проявляется после удара ножом. Все признаки внутреннего убеждения в нетерпимости к национальностям — обыкновенный фашизм. Он и толкнул ученика на подготовленное и продуманное преступление, судя по всему. Символика [на одежде нападавшего] идет в подтверждение этому. Оценивать, конечно, будет суд, но предварительно признаков невменяемости не вижу. Требуется экспертиза, — высказался Давыдов.

Ранее физиономист Олег Воеводин заявил, что подросток, который совершил нападение на школу в поселке Горки-2, мог подпасть под сильное внешнее влияние. По его словам, ученик является противоречивой фигурой: с одной стороны, он оптимист, но с другой — замкнутая личность.