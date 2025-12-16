Составлен психологический портрет напавшего на школу в Одинцово подростка Физиономист Воеводин: напавший на школу в Одинцово мог попасть под влияние

Подросток, который совершил нападение на элитную школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, мог попасть под сильное внешнее влияние, заявил NEWS.ru физиономист Олег Воеводин. По его словам, ученик является противоречивой фигурой: с одной стороны он оптимист, но с другой — замкнутая личность.

Характеристика личности напавшего на одинцовскую школу подростка. По внешним признакам и поведению видно, что перед нами человек противоречивый. С одной стороны — оптимист, с другой — заметно ушедший в себя. Создается ощущение, что он поверил в собственные силы, но сделал это своеобразно: самооценка одновременно и завышенная, и заниженная. Внешняя уверенность не всегда подкреплена внутренней опорой. Отдельно стоит отметить высокую внушаемость. Создается впечатление, что мотивация сформирована некорректно. Возможны два варианта: либо сильное психологическое воздействие со стороны, либо состояние, близкое к навязанной идее. Образно говоря, его как будто загипнотизировали. Этот человек легко поддается влиянию других, — пояснил Воеводин.

Он добавил, что важной чертой подростка является героизация собственной личности — склонность видеть себя главным действующим лицом в любой истории. По словам физиономиста, также у нападавшего хорошо развита фотографическая память.

У напавшего на одинцовскую школу подростка настроение крайне переменчиво. У него хорошо развитая фотографическая память. Психика нестабильна — реакции не всегда предсказуемы, эмоциональные качели выражены явно. Также у него прослеживается героизация себя. Он склонен видеть свое я главным действующим лицом в любой истории — героем, спасителем, ключевой фигурой. По натуре — двуликий: может демонстрировать одно, а внутри проживать совсем другое. Важный момент — на фотографиях не просматривается внутренняя агрессия. Нет ощущения, что действия продиктованы личной злобой, — резюмировал Воеводин.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров допустил, что подростка, который устроил резню в Одинцово, могли завербовать в деструктивную группу. По мнению специалиста, действия ученика соответствуют экстремизму или терроризму. Психиатр подчеркнул, что школьник целенапраленно шел убивать.