16 декабря 2025 в 19:12

Политолог двумя словами охарактеризовал скандальные заявления Безуглой

Политолог Скачко назвал риторику Безуглой политиканством и бессмыслицей

Марьяна Безуглая Марьяна Безуглая Фото: Zuma\TASS
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая критикует украинское командование и президента Владимира Зеленского, хотя в свое время его активно поддерживала, напомнил в беседе с NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. Он поставил под сомнение искренность заявлений депутата.

Чтобы быть подлинным оппозиционером, нужно говорить осмысленную правду. Если же борьба и «правда» направлены против Зеленского лишь в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного или кого-то иного, то это чистое политиканство и бессмыслица, — пояснил собеседник.

Скачко добавил, что в свое время Безуглая состояла в партии «Слуга народа», созданной для обеспечения парламентской поддержки президенту.

В свои ряды партия набирала кого угодно: собачьих парикмахеров, пауэрлифтеров, блогеров и прочих весьма далеких от политики личностей. Именно так отобрали и Безуглую, — подчеркнул эксперт.

Ранее издание «Страна» опубликовала видео потасовки Безуглой и депутата Рады Сергея Таратуты. Парламентарий заблокировала трибуну, приклеив на нее плакаты с требованием уволить главкома ВСУ Александра Сырского и провести военную реформу.

Украина
Верховная рада
Марьяна Безуглая
скандалы
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
