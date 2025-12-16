Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу В Польше задержали подростка, ворвавшегося в школу с мачете и шумовыми гранатами

Подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в начальную школу № 7 в польском городе Тарнобжег, передает портал Onet со ссылкой на правоохранительные органы. Один из сотрудников учебного заведения попытался остановить 14-летнего юношу, но тот ударил мужчину пластиковой ручкой мачете и выбежал на улицу.

Школьника оперативно задержали, после чего изъяли у него гранаты, которыми он не воспользовался. По данным полиции, подросток был трезв, а увидев правоохранителей, даже не предпринимал попыток скрыться. Предполагается, что действия юноши могли быть связаны с увольнением его матери, которая работала в этой школе. Теперь его ожидает допрос. Действия молодого человека могут быть квалифицированы как попытка причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее 15-летний ученик девятого класса совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую школу в поселке Горки-2 в подмосковном Одинцово. Юноша устроил поножовщину, в результате которой погиб 10-летний ребенок. Еще три человека были ранены.

До этого стало известно, что в Польше украинских детей избили прямо перед школой. Адвокат пострадавших рассказал, что один из нападавших сначала плюнул им в лицо и выкрикнул оскорбление, после чего начал наносить удары кулаками. Вскоре к избиению подключился второй подросток.