Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:47

Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу

В Польше задержали подростка, ворвавшегося в школу с мачете и шумовыми гранатами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в начальную школу № 7 в польском городе Тарнобжег, передает портал Onet со ссылкой на правоохранительные органы. Один из сотрудников учебного заведения попытался остановить 14-летнего юношу, но тот ударил мужчину пластиковой ручкой мачете и выбежал на улицу.

Школьника оперативно задержали, после чего изъяли у него гранаты, которыми он не воспользовался. По данным полиции, подросток был трезв, а увидев правоохранителей, даже не предпринимал попыток скрыться. Предполагается, что действия юноши могли быть связаны с увольнением его матери, которая работала в этой школе. Теперь его ожидает допрос. Действия молодого человека могут быть квалифицированы как попытка причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее 15-летний ученик девятого класса совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую школу в поселке Горки-2 в подмосковном Одинцово. Юноша устроил поножовщину, в результате которой погиб 10-летний ребенок. Еще три человека были ранены.

До этого стало известно, что в Польше украинских детей избили прямо перед школой. Адвокат пострадавших рассказал, что один из нападавших сначала плюнул им в лицо и выкрикнул оскорбление, после чего начал наносить удары кулаками. Вскоре к избиению подключился второй подросток.

Польша
школьники
нападения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Песков дал мрачный прогноз по переговорам из-за Европы
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.