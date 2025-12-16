Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году Писториус заявил о передаче Украине ракет Sidewinder из запасов бундесвера

Германия планирует в 2026 году передать Украине ракеты «воздух-воздух» Sidewinder из своих армейских запасов, сообщил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус. При этом Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию кризиса, передает агентство DPA.

В следующем году будет поставлено большое количество ракет класса «воздух-воздух» Sidewinder из запасов бундесвера, — сказал министр.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Германия способна направить Украине до 50 дальнобойных ракет Taurus.

Также Писториус заявил, что его страна передала украинским вооруженным силам две зенитно-ракетные системы Patriot и девятую установку Iris-T. Он также пояснил, что отправка американских комплексов была проведена в партнерстве с Норвегией.

Кроме того, конгрессмен-республиканец Дон Бейкон предложил отправить Украине партию из 200 крылатых ракет большой дальности. Отвечая на критику в адрес своей инициативы, политик заявил, что его оппонентам «не стоит быть тряпками».