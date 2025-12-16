Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:45

Умер актер из «Матрицы»

Умер актер из «Матрицы» Мартин Грелис

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Австралийский актер Мартин Грелис, известный по роли в научно-фантастическом блокбастере «Матрица», умер в возрасте 57 лет, сообщило агентство Sophie Jermyn Management в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причина смерти не уточняется. Представители агентства также принесли соболезнования семье звезды.

Мартин был яркой личностью, которая озаряла собой любое место, в котором находилась. Талантливый актер, добрый человек и замечательная душа, — говорится в сообщении.

Грелис начал актерскую карьеру в 1999 году, сыграв Бобу Фетта в фан-фильме по вселенной «Звездных войн» «Темное искупление». Позднее он появился в австралийской драме «Железное небо», а затем исполнил роль пилота военного вертолета в «Матрице».

Ранее на 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Причиной смерти стало респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.

До этого сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался Стив Кроппер — гитарист, автор песен и один из основателей культовой группы Booker T. and the MG’s. Его творчество стало основой звучания легендарного лейбла Stax Records и подарило миру такие хиты, как Green Onion и (Sittin' on) The Dock of the Bay.

актеры
смерти
кино
Голливуд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ уже в центре Гуляйполя: как идет наступление на Запорожье 16 декабря
В Госдуме раскрыли, как встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.