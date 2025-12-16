Умер актер из «Матрицы»

Австралийский актер Мартин Грелис, известный по роли в научно-фантастическом блокбастере «Матрица», умер в возрасте 57 лет, сообщило агентство Sophie Jermyn Management в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причина смерти не уточняется. Представители агентства также принесли соболезнования семье звезды.

Мартин был яркой личностью, которая озаряла собой любое место, в котором находилась. Талантливый актер, добрый человек и замечательная душа, — говорится в сообщении.

Грелис начал актерскую карьеру в 1999 году, сыграв Бобу Фетта в фан-фильме по вселенной «Звездных войн» «Темное искупление». Позднее он появился в австралийской драме «Железное небо», а затем исполнил роль пилота военного вертолета в «Матрице».

Ранее на 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Причиной смерти стало респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.

До этого сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался Стив Кроппер — гитарист, автор песен и один из основателей культовой группы Booker T. and the MG’s. Его творчество стало основой звучания легендарного лейбла Stax Records и подарило миру такие хиты, как Green Onion и (Sittin' on) The Dock of the Bay.