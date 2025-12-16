Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 20:00

В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина

Песков: Путину направляют подборки с вопросами россиян к прямой линии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президенту РФ Владимиру Путину направляют подборки с вопросами, которые поступают на прямую линию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, они систематизируются по регионам и ведомствам.

Да, мы ему направляем подборки, ну, собственно, массив вопросов. Поскольку это сразу все систематизируется, и какие-то области и ответственные ведомства сразу мы видим, и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, то есть возможность президенту какие-то справки готовить, ведомства очень большое внимание этому уделяют и быстро работают, — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, существенную долю обращений составляют сообщения, отправленные через современные цифровые сервисы. Более 316 тыс. человек воспользовались новым для этого года форматом — чат-ботом в мессенджере MAX, который стал вторым по популярности способом связи после традиционного телефона.

Также сообщалось, что, согласно статистике, большую часть вопросов задали женщины. Лидирующую позицию по числу запросов занимает социальная сфера. Кроме того, граждане проявляют высокий интерес к проблемам жилищно-коммунального хозяйства, развитию инфраструктуры и вопросам государственного управления.

Россия
вопросы
Владимир Путин
прямая линия
