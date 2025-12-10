Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией

Россияне прислали на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, более 700 тысяч обращений, сообщили в эфире телеканала «Россия 24». Согласно статистике, большую часть вопросов задали женщины.

Лидирующую позицию по числу запросов занимает социальная сфера. Кроме того, граждане проявляют высокий интерес к проблемам жилищно-коммунального хозяйства, развитию инфраструктуры и вопросам государственного управления.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина вызывают большой интерес. Однако, уточнил он, погони за рекордами в этом мероприятии нет. Песков добавил, что Кремль расширил технические возможности для приема обращений граждан, благодаря чему удается практически ежедневно разбирать весь объем поступающих вопросов.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов между тем сообщил, что иностранцы также звонили на прямую линию с главой государства. Они выразили поддержку Путина и хотели уточнить условия переезда в Россию.