Песков одной фразой перечеркнул тему рекордов на прямой линии с Путиным

Прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которые прошли 19 декабря, вызывает большой интерес, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, уточнил он, погони за рекордами в этом мероприятии нет, передает ТАСС.

Мы не гонимся за рекордами, но интерес большой, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что Кремль расширил технические возможности для приема обращений граждан, благодаря чему удается практически ежедневно разбирать весь объем поступающих вопросов. Он также уточнил, что наиболее острые из них оперативно передаются профильным ведомствам.

Ранее стало известно, что россияне направили 314 тыс. обращений на прямую линию с Путиным. Женщины проявляют большую активность: на их долю приходится 67% вопросов. Мужчины задали лишь 33% вопросов. Наиболее вовлеченными оказались граждане в возрасте от 36 до 55 лет и старше 55.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявлял, что иностранцы также звонили на прямую линию с главой государства. Они выразили поддержку Путина и хотели уточнить условия переезда в Россию.