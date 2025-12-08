Иностранцы нашли способ связаться с Путиным

Иностранцы начали звонить на прямую линию президента РФ Владимира Путина, чтобы выразить поддержку и узнать о возможностях переезда в Россию, заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. По данным источника, обращения также ежегодно поступают и от русскоязычных пользователей, передает ТАСС.

В основном это обращения от тех, кто хочет переехать в Россию, а также от наших соотечественников, живущих за рубежом. Обращаются и иностранцы, которые считают Россию местом, где они хотели бы жить, лучшей страной в мире. <...> Кроме того, огромное число иностранцев звонят на прямую линию, чтобы выразить поддержку президенту РФ, — поделился Кузнецов.

Ранее на прямую линию с Путиным поступило 314 тыс. обращений от россиян. Наибольшую активность проявили женщины, которые задали 67% вопросов. Основная часть обращений поступила от граждан в возрасте 36 лет и старше. Программа запланирована на 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

До этого стало известно, что в предстоящей программе «Итоги года» с Путиным примут участие не только российские, но и иностранные журналисты. Традиционное медиасобытие будет организовано с вовлечением коллег со всего мира.