Россияне адресовали Путину 314 тыс. обращений

Россияне направили 314 тыс. обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Россия 24». Она состоится 19 декабря в 12:00 мск.

Женщины проявляют большую активность, чем мужчины: на их долю приходится 67% обращений, тогда как мужчины задали лишь 33% вопросов. Наиболее вовлеченными оказались граждане в возрасте от 36 до 55 лет и старше 55.

Ранее стало известно, что пользователи национального мессенджера MAX смогут задать вопрос президенту. Для этого необходимо отправить сообщение в формате видео или текста с помощью чат-бота «Итоги года с В. Путиным». Вместе с тем появилась информация, что на фоне его запуска официальный канал президента России «Кремль. Новости» в MAX достиг отметки в 1 млн подписчиков. Россияне также могут задать свой вопрос по телефону, СМС и ММС.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в этом году на прямой линии не будет включений с мест. По его словам, граждане будут присылать записанные заранее видеообращения.