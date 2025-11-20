Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 13:19

В Кремле раскрыли особенность прямой линии с Путиным в 2025 году

Песков заявил, что на прямой линии с Путиным не будет включений с мест

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Объединенная прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году пройдет без включений с мест, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, граждане будут присылать записанные заранее видеообращения. Песков выразил уверенность, что прямая линия российского лидера охватит обращения со всей страны, передает ТАСС.

Ну, пока предварительно прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет. Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения, — сказал представитель Кремля.

Ранее появилась информация, что в Кремле рассматривают дату 19 декабря для проведения прямой линии президента России. Если сведения подтвердятся, это будет первый случай, когда мероприятие пройдет в пятницу, а не в четверг. Позднее сам Путин объявил, что традиционная прямая линия пройдет в конце 2025 года.

Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, благодаря искусственному интеллекту обращения россиян к Путину в преддверии прямой линии удастся обработать за несколько секунд. При этом раньше процедура занимала не менее месяца.

