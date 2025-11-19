Путин обозначил сроки проведения прямой линии

Президент России Владимир Путин подтвердил, что традиционная прямая линия пройдет в конце 2025 года. Глава государства сделал заявление на конференции AI Journey, когда заговорил об обработке обращений граждан в преддверии мероприятия с помощью нейросетей.

В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и GigaChat. <…> Это языковая модель «Сбера», которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан, — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что в России необходимо создать координационный центр для управления сферой искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что это важно для обеспечения устойчивого и динамичного прогресса в данной области.

До этого Путин подчеркнул, что искусственный интеллект играет все более важную роль в распространении информации. Глава государства отметил, что такие технологии генерируют огромные объемы данных и становятся ключевым инструментом в передаче информации. Это, по его словам, влияет на ценности и мировоззрение людей, а также формирует смысловое пространство на уровне отдельных государств и всего человечества.