19 ноября 2025 в 20:08

Путин назвал один из важнейших инструментов распространения информации

Путин заявил, что ИИ-модели способны влиять на мировоззрение людей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Искусственный интеллект все чаще становится ключевым инструментом для распространения информации, заявил президент России Владимир Путин на выставке, организованной «Сбером» в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», трансляция которой доступна на платформе AI Journey. По его словам, это оказывает значительное влияние на восприятие мира людьми.

Такие модели (искусственного интеллекта. — NEWS.ru) порождают гигантские массивы новых данных, становятся одним из важнейших инструментов распространения информации. А значит, способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств, да и человечества в целом, в конце концов, — прокомментировал Путин.

Ранее Путин подчеркнул стратегическую важность развития технологий генеративного ИИ. Глава государства поручил правительству и регионам разработать национальный план внедрения этих технологий. Цель — увеличить вклад отрасли в ВВП страны до более чем 11 трлн рублей к 2030 году. Путин отметил, что за обладание передовыми языковыми моделями ведется конкуренция как между компаниями, так и между государствами.

