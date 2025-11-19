Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 19:54

Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ

Путин поручил разработать национальный план внедрения генеративного ИИ

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин на конференции AI Journey поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. Глава государства напомнил, что в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта закреплена задача — увеличить совокупный вклад отрасли в ВВП России до уровня более 11 трлн рублей к 2030 году.

В развитии этой цели я прошу правительства и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов, — заявил глава государства.

Также, по словам Путина, технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся стратегическими в современных реалиях. За обладание фундаментальными языковыми моделями конкурируют и компании, и целые страны.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что космонавтов в первом квартале 2026 года будут отбирать с помощью искусственного интеллекта. По его словам, ИИ-алгоритмы применят при оценке физических и медицинских показателей кандидатов.

технологии
Владимир Путин
искусственный интеллект
поручения
