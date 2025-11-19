Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 16:44

Глава Роскосмоса раскрыл, как в 2026 году будут отбирать космонавтов

Баканов: в 2026 году космонавтов будут отбирать с помощью ИИ

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Космонавтов в первом квартале 2026 года будут отбирать с помощью искусственного интеллекта, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, которые приводит ТАСС, ИИ применят в процессе оценки физических и медицинских показателей кандидатов.

В первом квартале 2026 года у нас будет отбор космонавтов, который будет идти с использованием ИИ, — сказал Баканов.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса с успехом завершили огневые тесты первой ступени перспективного носителя «Союз-5». В ходе испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности был задействован мощнейший кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ, который работал в течение запланированных 160 секунд, развивая тягу в 800 тонн.

До этого Баканов заявил, что Россия уже в скором времени обзаведется собственным терминалом спутниковой связи. Это будет аналог разработанной компанией SpaceX системы под названием Starlink. Он также отмечал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк.

