Россия обзаведется аналогом терминала Starlink

Россия уже в скором времени обзаведется собственным терминалом спутниковой связи, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев Live». Это будет аналог разработанной компанией SpaceX системы под названием Starlink. Таким образом он ответил на слова ведущего программы Владимира Соловьева, что российские войска используют данные терминалы, как и украинские военные.

Скоро дадим свой терминал, — пообещал глава Роскосмоса.

Ранее Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.

При этом редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пока рано говорить о том, что российские стратосферные платформы 5G смогут разрушить технологическую монополию Илона Маска с его спутниками Starlink. По его словам, решение выглядит перспективным, но насколько оно будет работоспособным на практике, покажет время.