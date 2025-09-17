Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 10:11

Россия обзаведется аналогом терминала Starlink

Баканов пообещал разработать аналогичный Starlink терминал спутниковой связи

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Россия уже в скором времени обзаведется собственным терминалом спутниковой связи, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев Live». Это будет аналог разработанной компанией SpaceX системы под названием Starlink. Таким образом он ответил на слова ведущего программы Владимира Соловьева, что российские войска используют данные терминалы, как и украинские военные.

Скоро дадим свой терминал, — пообещал глава Роскосмоса.

Ранее Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.

При этом редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пока рано говорить о том, что российские стратосферные платформы 5G смогут разрушить технологическую монополию Илона Маска с его спутниками Starlink. По его словам, решение выглядит перспективным, но насколько оно будет работоспособным на практике, покажет время.

