Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 14:46

Россия готовится к масштабному сотрудничеству в космосе с одной страной

Баканов: РФ и Индия намерены развернуть масштабное партнерство в сфере космоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Россия и Индия готовятся к развертыванию широкомасштабного партнерства в космической сфере, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с «Известиями». Он пообещал, что конкретные анонсы, касающиеся этого сотрудничества, появятся в самое ближайшее время.

Я думаю, что мы буквально послезавтра порадуем наших граждан хорошими новостями о взаимодействии в сфере космоса с Индией. Но не буду раскрывать карты полтора дня, — сказал Баканов.

По имеющейся информации, партнерство будет взаимовыгодным и затронет несколько ключевых направлений. Речь идет о совместной работе в области двигателестроения, пилотируемых полетов, создания орбитальных станций, а также подготовки кадров и производства топлива для ракет.

Ранее Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.

Также сообщалось, что Россия и Китай утвердили дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации на период 2026–2030 годов. Церемония подписания документа состоялась с участием Баканова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюня.

Россия
Роскосмос
Дмитрий Баканов
Индия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.