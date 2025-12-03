Россия готовится к масштабному сотрудничеству в космосе с одной страной

Россия и Индия готовятся к развертыванию широкомасштабного партнерства в космической сфере, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с «Известиями». Он пообещал, что конкретные анонсы, касающиеся этого сотрудничества, появятся в самое ближайшее время.

Я думаю, что мы буквально послезавтра порадуем наших граждан хорошими новостями о взаимодействии в сфере космоса с Индией. Но не буду раскрывать карты полтора дня, — сказал Баканов.

По имеющейся информации, партнерство будет взаимовыгодным и затронет несколько ключевых направлений. Речь идет о совместной работе в области двигателестроения, пилотируемых полетов, создания орбитальных станций, а также подготовки кадров и производства топлива для ракет.

Ранее Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.

Также сообщалось, что Россия и Китай утвердили дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации на период 2026–2030 годов. Церемония подписания документа состоялась с участием Баканова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюня.