Оценена способность стратосферных платформ РФ разрушить монополию Starlink

Пока рано говорить о том, что российские стратосферные платформы 5G смогут разрушить технологическую монополию Илона Маска с его спутниками Starlink, отметил в разговоре с NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, решение выглядит перспективным, но насколько оно будет работоспособным на практике, покажет время.

Необходимо понимать, что спутники на орбите, хоть и требуют энергозатрат для поддержания высоты и корректировки, имеют более стабильные условия. Для стратосферных платформ остается открытым вопрос поддержания их стабилизации на заданной высоте и обеспечения энергией всего оборудования, — сказал Леонков.

По словам аналитика, чтобы конкурировать с созданной Маском системой, необходимо создать либо ее аналог, либо комплекс с превосходящими техническими характеристиками. Эффективность же новой системы можно будет проверить только практикой.

Каковы будут военные преимущества новой системы, сложно сказать наверняка. На полигонах и в разработках все выглядит многообещающе, но истинная эффективность проверяется только практикой, — заключил эксперт.

Ранее военный эксперт и главный редактор журнала «Экспертный союз» Александр Пылаев заявил, что российские стратосферные платформы могут стать дешевой альтернативой системе спутниковой связи Starlink для решения национальных задач. По его словам, подобные системы, представляющие воздушные шары в высоких слоях атмосферы, трудноуязвимы для средств ПВО и способны обеспечивать ретрансляцию сигнала.