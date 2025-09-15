Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 12:25

Названы преимущества российской альтернативы спутникам Starlink

Военэксперт Пылаев: стратосферные платформы станут дешевой заменой Starlink

Стратосферные платформы в представлении ИИ Стратосферные платформы в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские стратосферные платформы могут стать дешевой альтернативой системе спутниковой связи Starlink для решения национальных задач, заявил NEWS.ru военный эксперт и главный редактор журнала «Экспертный союз» Александр Пылаев. По его словам, подобные системы, представляющие воздушные шары в высоких слоях атмосферы, трудноуязвимы для средств ПВО и способны обеспечивать ретрансляцию сигнала.

Российские стратосферные платформы не помогут вытеснить Starlink, разве что мы будем ставить там специфическую аппаратуру, которая подавляет сигналы. Речь идет о том, чтобы создать более дешевую альтернативу Starlink для решения собственных задач по связи, то есть выведение стратосферных дешевых объектов. По сути, это стратостаты, воздушные шары, которые находятся в достаточно высоких слоях атмосферы, но при этом трудно досягаемы для стандартных средств противовоздушной обороны и действительно могут обеспечивать ретрансляцию сигнала, — пояснил Пылаев.

Он отметил, что современные технологии, включая новые материалы, системы контроля температуры и более долговечные источники питания, позволяют использовать стратостаты значительно дольше. При этом, по его словам, сама концепция подобных аппаратов не новая, однако сейчас они могут нести полезную нагрузку в зависимости от поставленных задач.

Платформа — она на то и платформа, что на стратостате можно поставить пулемет или ларек с мороженым. То есть сам принцип по возможности движения в стратосфере известен давно. Естественно, там будут современные материалы и управление температурным режимом, более долговечные аккумуляторы. Все это позволяет использовать эти платформы более долговременно по сравнению с тем, как это было 50 лет назад. А вот насыщение этих платформ — это как насыщение спутника. Он может нести на себе радиомаячок, а может — ядерную боеголовку, так что это уже зависит от замысла конструкторов и задачи заказчика, — подытожил Пылаев.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что сбой в работе системы Starlink на Украине может нанести серьезный вред ВСУ. По его словам, подобная ситуация уже происходила ранее в ходе СВО и стала причиной остановки наступательных операций украинской армии.

спутники
Starlink
Россия
технологии
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.