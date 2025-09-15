Названы преимущества российской альтернативы спутникам Starlink

Российские стратосферные платформы могут стать дешевой альтернативой системе спутниковой связи Starlink для решения национальных задач, заявил NEWS.ru военный эксперт и главный редактор журнала «Экспертный союз» Александр Пылаев. По его словам, подобные системы, представляющие воздушные шары в высоких слоях атмосферы, трудноуязвимы для средств ПВО и способны обеспечивать ретрансляцию сигнала.

Российские стратосферные платформы не помогут вытеснить Starlink, разве что мы будем ставить там специфическую аппаратуру, которая подавляет сигналы. Речь идет о том, чтобы создать более дешевую альтернативу Starlink для решения собственных задач по связи, то есть выведение стратосферных дешевых объектов. По сути, это стратостаты, воздушные шары, которые находятся в достаточно высоких слоях атмосферы, но при этом трудно досягаемы для стандартных средств противовоздушной обороны и действительно могут обеспечивать ретрансляцию сигнала, — пояснил Пылаев.

Он отметил, что современные технологии, включая новые материалы, системы контроля температуры и более долговечные источники питания, позволяют использовать стратостаты значительно дольше. При этом, по его словам, сама концепция подобных аппаратов не новая, однако сейчас они могут нести полезную нагрузку в зависимости от поставленных задач.

Платформа — она на то и платформа, что на стратостате можно поставить пулемет или ларек с мороженым. То есть сам принцип по возможности движения в стратосфере известен давно. Естественно, там будут современные материалы и управление температурным режимом, более долговечные аккумуляторы. Все это позволяет использовать эти платформы более долговременно по сравнению с тем, как это было 50 лет назад. А вот насыщение этих платформ — это как насыщение спутника. Он может нести на себе радиомаячок, а может — ядерную боеголовку, так что это уже зависит от замысла конструкторов и задачи заказчика, — подытожил Пылаев.

