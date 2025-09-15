Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:53

Стало известно, как сбой Starlink на Украине скажется на боеспособности ВСУ

Военэксперт Кнутов: сбой Starlink на Украине нанесет ВСУ серьезный вред

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сбой в работе системы Starlink на Украине может нанести ВСУ серьезный вред, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подобная ситуация уже происходила ранее в ходе СВО и стала причиной остановки наступательных операций украинской армии.

В свое время, когда был прошлый сбой Starlink на Украине, ВСУ прекратили атаки и отменили все планирующиеся наступательные действия. Более того, отсутствие управления привело к тому, что ВС России воспользовались этим и на целом ряде участков фронта смогли продвинуться вперед, нанеся украинской армии серьезное поражение. Поэтому отключение Starlink играет важнейшую роль в проведении нашими войсками боевых операций, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что спутниковый интернет является критически важным элементом для управления ВСУ и применения высокотехнологичных видов вооружений. По его словам, без стабильной связи украинские войска лишаются возможности координировать действия подразделений, особенно в условиях изоляции или сложной тактической обстановки.

Для Украины Starlink — это возможность использовать дроны типа «Баба-яга» и поддерживать связь между изолированными друг от друга подразделениями или находящимися в огневом мешке. И, естественно, если нет связи, то отсутствует управление со стороны командиров. Поэтому, как правило, при отключении спутникового интернета украинская армия терпит поражение, — заключил Кнутов.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что спутниковая система связи Starlink перестала работать у ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Одновременно десятки тысяч пользователей из США и Европы пожаловались на перебои.

СВО
Украина
Starlink
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
