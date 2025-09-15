Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 09:06

Starlink отключился у ВСУ по всей линии боевого соприкосновения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спутниковая система связи Starlink перестала работать у Вооруженных сил Украины по всей линии боевого соприкосновения, сообщил в своем Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Одновременно десятки тысяч пользователей из США и Европы пожаловались на перебои сервиса.

Вновь лег Starlink вдоль всего фронта, — написал Бровди.

По данным сервиса Downdetector, на неполадки в работе Starlink пожаловались более 40 тысяч пользователей из США. Кроме того, перебои зафиксированы в Польше, Италии и других странах.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск Вооруженных сил России уничтожили антенны спутниковой связи Starlink украинской армии. Кроме того, военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений противника на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.

До этого офицер пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев заявил, что ВСУ потеряли более 240 солдат, две станции Starlink и девять пунктов БПЛА за сутки. Он также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица и две самоходные артиллерийские установки, в том числе Paladin и «Богдана».

