Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 06:19

Группировка «Восток» рассказала об уничтожении станций Starlink ВСУ

Группировка войск «Восток» уничтожила две станции Starlink и девять пунктов БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВСУ потеряли более 240 солдат, две станции Starlink и девять пунктов БПЛА за сутки, сообщил офицер пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев. Он также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены буксируемая гаубица и две самоходные артиллерийские установки, в том числе Paladin и «Богдана».

В течение суток противник потерял более 240 военнослужащих, танк Т-84 «Оплот», четыре боевые бронированные машины HMMWV, девять автомобилей, две станции спутниковой связи Starlink, девять пунктов управления беспилотной авиацией и склад материальных средств, — сообщил Яковлев.

Ранее подразделения Восточной группировки войск уничтожили танки Leopard и Т-64, а также более 220 бойцов ВСУ за сутки. Та же судьба настигла две станции РЭБ противника за этот период.

До этого военкор Александр Коц публиковал кадры уничтожения украинских блиндажей и боевой техники на Покровском направлении. В операции участвовали дроноводы спецназа ВС РФ «Вега».

Кроме того, сообщалось, что число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ продолжает расти. Основными причинами российские силовики называют тяжелые условия службы, отсутствие перспектив, принудительную мобилизацию и так называемые «мясные штурмы». Многие предпочитают сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

ВС РФ
ВСУ
Starlink
БПЛА
