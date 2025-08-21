Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 06:21

Бойцы «Востока» за сутки проредили численность техники и солдат ВСУ

МО РФ: за сутки в зоне СВО уничтожены два танка, техника и более 200 бойцов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения группировки «Восток» нанесли значительный урон ВСУ за прошедшие 24 часа, уничтожив танки Leopard и Т-64, свыше 220 бойцов противника и две станции РЭБ, сообщил офицер пресс-центра боевого соединения Алексей Яковлев. Он представил детальный отчет о результатах боевой работы.

Согласно данным Яковлева, украинская сторона понесла серьезные потери в живой силе и технике. Эффективно велась и контрбатарейная борьба, в рамках которой было выведено из строя артиллерийское орудие и пункт управления реактивной системой залпового огня.

В течение суток ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, два танка, Leopard и Т-64, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, станцию спутниковой связи Starlink и 17 пунктов управления беспилотной авиацией, — сказал Яковлев.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий спасся во время взрыва снаряда благодаря упавшей игрушке в виде тигренка, которую ему подарил двухлетний мальчик из Брянска. Боец обронил игрушку и наклонился поднять, как раз в этот момент прогремел взрыв.

До этого российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал из-за своего подвига.

