Боец СВО спасся от взрыва благодаря подаренной ребенком игрушке

Российский военнослужащий спасся во время взрыва снаряда благодаря упавшей игрушке в виде тигренка, которую ему подарил двухлетний мальчик из Брянска, пишет ИА «Регнум». В материале уточняется, что боец обронил игрушку и наклонился поднять, как раз в этот момент прогремел взрыв.

Как рассказала мать ребенка, в декабре 2024 года в собор Святой Троицы, возле которого живет семья, за благословением приехали несколько военнослужащих. На улице один из бойцов спросил у мальчика, который играл на площадке, не замерз ли он.

Слава еще не разговаривал, он просто протянул ему свою любимую игрушку — тигренка из мультика «Лео и Тиг», с которым почти не расставался, отдал и ушел ко мне, — рассказала женщина.

Жена военнослужащего вспоминает, что мальчик отказался забирать игрушку обратно. Мама ребенка при этом рассудила, что, видимо, так нужно, и предположила, что он «убережет от бед».

Ранее российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал из-за своего подвига.