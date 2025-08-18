Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 23:41

Боец СВО спасся от взрыва благодаря подаренной ребенком игрушке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российский военнослужащий спасся во время взрыва снаряда благодаря упавшей игрушке в виде тигренка, которую ему подарил двухлетний мальчик из Брянска, пишет ИА «Регнум». В материале уточняется, что боец обронил игрушку и наклонился поднять, как раз в этот момент прогремел взрыв.

Как рассказала мать ребенка, в декабре 2024 года в собор Святой Троицы, возле которого живет семья, за благословением приехали несколько военнослужащих. На улице один из бойцов спросил у мальчика, который играл на площадке, не замерз ли он.

Слава еще не разговаривал, он просто протянул ему свою любимую игрушку — тигренка из мультика «Лео и Тиг», с которым почти не расставался, отдал и ушел ко мне, — рассказала женщина.

Жена военнослужащего вспоминает, что мальчик отказался забирать игрушку обратно. Мама ребенка при этом рассудила, что, видимо, так нужно, и предположила, что он «убережет от бед».

Ранее российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал из-за своего подвига.

СВО
военные
дети
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Декларация»: военэксперт об обещаниях аналога пятой статьи НАТО для Киева
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 августа 2025 года
Бородина, Бузова, Собчак: составлен список звезд «Дома-2», сыгравших в кино
Политолог оценил, состоится ли четырехсторонняя встреча по Украине
Боец СВО спасся от взрыва благодаря подаренной ребенком игрушке
«Добился своего»: политолог о встрече Трампа, Зеленского и лидеров ЕС
В работе Starlink в США зафиксировали масштабный сбой
Опубликован календарь школьных каникул на грядущий учебный год
Мерц призвал к прекращению огня на Украине до следующей встречи
Трамп заявил, что поднимет на встрече с Зеленским и ЕС два важных вопроса
Один европейский политик опоздал на встречу Зеленского с лидерами Запада
Трамп высказался по поводу трехсторонней встречи РФ, США и Украины
Стало известно, что США ждут от Зеленского
Трамп сделал совместное фото с европейскими лидерами
В Госдуме раскрыли выгоду США от текущей ситуации на Украине
«Купить Зеленскому остров»: Трампу дали совет, как получить премию мира
Профайлер указал на интересную деталь в отношении Трампа к Зеленскому
В Европе пожаловались на работу YouTube
Трамп назвал возможный срок решения вопроса об отправке войск США в Киев
Super узнал об избиении любовника Полины Дибровой
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.