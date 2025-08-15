Подарок ребенка из Брянской области спас жизнь участнику СВО, передает «Брянская губерния». Жена военнослужащего рассказала, что встреча произошла на территории церкви. Мальчик преподнес бойцу плюшевого тигренка и отказался забирать его обратно.В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Тогда его мама сказала, что раз подарил, то так нужно. Мол, пусть бережет вас от бед. Так и вышло, — вспоминает россиянка.

По словам женщины, солдат после возвращения на фронт постоянно носил игрушку в кармане. В один из дней он выронил талисман и, нагнувшись, чтобы поднять его, избежал смертельной опасности. Другие подробности она не стала озвучивать.

Ранее боец штурмовой роты «Нефрит» 37-й бригады группировки «Восток» с позывным Белый в одиночку столкнулся с украинской засадой в районе населенного пункта Январское в Днепропетровской области. Несмотря на численное превосходство противника, он сумел уничтожить троих военных ВСУ. Затем штурмовик вступил в рукопашную схватку с двумя оставшимися солдатами. Одного удалось повалить, после чего стороны разошлись.