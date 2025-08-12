В Сети появились кадры ударов по технике ВСУ на Покровском направлении

В Сети появились кадры ударов по технике ВСУ на Покровском направлении Военкор Коц показал кадры ударов по блиндажам ВСУ в ДНР

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения украинских блиндажей, бронеавтомобилей и гексакоптеров «Баба-яга» на Покровском направлении. В операции принимали участие дроноводы российского спецназа «Вега».

Кадры сняты с воздуха. На видео запечатлены моменты уничтожения нескольких десятков вражеских объектов.

Ранее стало известно, что ВСУ организовали каналы поставки вооружения с линии боевого соприкосновения для последующей реализации преступным группировкам. Через эти нелегальные схемы продавалось различное вооружение: от автоматов Калашникова и снайперских винтовок до ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, сообщалось, что число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ продолжает расти. Основными причинами российские силовики называют тяжелые условия службы, отсутствие перспектив, принудительную мобилизацию и так называемые «мясные штурмы». Многие предпочитают сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.