12 августа 2025 в 12:20

В Сети появились кадры ударов по технике ВСУ на Покровском направлении

Военкор Коц показал кадры ударов по блиндажам ВСУ в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения украинских блиндажей, бронеавтомобилей и гексакоптеров «Баба-яга» на Покровском направлении. В операции принимали участие дроноводы российского спецназа «Вега».

Кадры сняты с воздуха. На видео запечатлены моменты уничтожения нескольких десятков вражеских объектов.

Ранее стало известно, что ВСУ организовали каналы поставки вооружения с линии боевого соприкосновения для последующей реализации преступным группировкам. Через эти нелегальные схемы продавалось различное вооружение: от автоматов Калашникова и снайперских винтовок до ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, сообщалось, что число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ продолжает расти. Основными причинами российские силовики называют тяжелые условия службы, отсутствие перспектив, принудительную мобилизацию и так называемые «мясные штурмы». Многие предпочитают сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Александр Коц
ВСУ
СВО
БПЛА
