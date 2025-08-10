Военнослужащие ВСУ организовали каналы поставки вооружения с линии боевого соприкосновения для последующей реализации преступным группировкам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Через эти нелегальные схемы продавалось различное вооружение: от автоматов Калашникова и снайперских винтовок до ручных противотанковых гранатометов. Также в перечне фигурировали взрывчатые вещества и боевые гранаты.

Схемы украинских военных заключались в переправке оружия с территорий, где шли боевые действия, для продажи в Киеве, а также в сбыте крупных партий оружия и взрывчатки представителям криминальной среды в других областях Украины, — сказал источник.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями муниципальных образований подтвердил факт нелегального оборота западных вооружений. Глава государства отметил, что оружие, поставляемое Украине, регулярно появляется на международных черных рынках, связав это явление с масштабами коррупции в украинских властных структурах.

Военкор Александр Коц прогнозировал превращение Украины в крупный центр контрабанды вооружений. По его наблюдениям, западные образцы оружия, переданные Киеву, уже сейчас обнаруживаются у различных экстремистских группировок.