Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине Песков: Россия продолжит участвовать в переговорах по Украине

Россия продолжит участвовать в переговорах по украинскому конфликту, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва будет вести диалог с американцами, передает ТАСС.

Россия будет продолжать переговорный процесс и диалог прежде всего с американцами, — сказал Песков.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не осмелились бы атаковать резиденцию главы российского государства Владимира Путина без прямой команды и сопровождения со стороны Запада. Он назвал киевское руководство марионетками в руках США или европейских стран.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию Путина. По его словам, для удара был задействован 91 БПЛА, все дроны были уничтожены. В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко констатировал, что каждый раз, когда переговоры по Украине вступают в решающую фазу, Киев сразу же осуществляет новые провокации.