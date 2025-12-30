Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 12:29

Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине

Песков: Россия продолжит участвовать в переговорах по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия продолжит участвовать в переговорах по украинскому конфликту, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва будет вести диалог с американцами, передает ТАСС.

Россия будет продолжать переговорный процесс и диалог прежде всего с американцами, — сказал Песков.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не осмелились бы атаковать резиденцию главы российского государства Владимира Путина без прямой команды и сопровождения со стороны Запада. Он назвал киевское руководство марионетками в руках США или европейских стран.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию Путина. По его словам, для удара был задействован 91 БПЛА, все дроны были уничтожены. В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко констатировал, что каждый раз, когда переговоры по Украине вступают в решающую фазу, Киев сразу же осуществляет новые провокации.

Россия
Дмитрий Песков
США
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда лесорубов и вымогателей поплатилась за многомиллионный ущерб природе
Названо масштабное последствие атаки ВСУ на резиденцию Путина
Москвичам напомнили о схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.