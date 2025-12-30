Белоусов подписал приказ о призыве в 2026 году

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении призыва граждан страны на военную службу в 2026 году, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Согласно документу, командующим войсками военных округов и военным комиссарам поручено совместно с органами власти субъектов РФ и местного самоуправления организовать проведение призыва с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Призыв затронет граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе, в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Личный состав, у которого срок службы по призыву истек, подлежит увольнению, чтобы обеспечить регулярное обновление рядов вооруженных сил.

Уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в России официально завершился осенний призыв 2025 года на военную службу, всего для выполнения воинского долга было призвано и направлено в войска 135 тыс. человек. Кампания проводилась в соответствии с указом президента от 29 сентября. Призывники распределены в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, а также в другие войска и воинские формирования.