Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:25

В России усилили контроль за железнодорожной инфраструктурой

Глава Ространснадзора Гулин заявил об усилении контроля за ж/д инфраструктурой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта усилила контроль за состоянием железнодорожной инфраструктуры, рассказал ТАСС руководитель ведомства Виктор Гулин. По его словам, Ространснадзор активно работает над тем, чтобы повысить уровень безопасности.

Значительно усилен контроль за состоянием инфраструктуры, используются специальные индикаторы риска, которые помогают выявлять потенциальные угрозы. Все эти меры направлены на обеспечение максимальной безопасности пассажиров, — рассказал собеседник.

Он также пояснил, что контроль осуществляется через систему лицензирования деятельности перевозчиков. Кроме того, с 2023 года действуют онлайн-сервисы для самообследования перевозчиков, а с прошлого года заработала система оценки их добросовестности. С октября текущего года служба получила доступ к системам РЖД, позволяющим дистанционно контролировать состояние вагонов.

Ранее генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов рассказал, что спутниковый интернет в российских поездах появится в 2027 году. Он пояснил, что для этих целей будет использоваться низкоорбитальная группировка.

