RT совместно с МВД помог 27 россиянам получить паспорта в 2025 году в рамках проекта #НеОдинНаОдин, пишет соответствующее издание. Среди тех, кому оказали поддержку, были и участники СВО.

Несмотря на более года службы в ВС РФ, 50-летнему Владимиру Крахмалеву изначально отказали в праве на упрощенное получение гражданства. Причиной стало отсутствие в его документах основания для увольнения. Ситуация изменилась после вмешательства RT — заявление мужчины было принято. Теперь он планирует продолжить службу в подразделении беспилотной авиации.

Кроме того, военнослужащему Антону Сычеву помогли восстановить утерянный контракт с Минобороны. Благодаря этому 37-летний пулеметчик, воевавший под Часовым Яром, смог успешно оформить гражданство. Это известие до слез растрогало его мать. Свои паспорта также получили несколько бойцов ЧВК «Редут», среди которых 41-летний Александр Иванов и 45-летний Михаил Кузьминов.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что оставшиеся в рядах ВС России военные с инвалидностью будут получать помощь фонда «Защитники Отечества». По ее словам, аналогичную поддержку предоставят участникам контртеррористических операций, получившим ранение в приграничье.