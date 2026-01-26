МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием

МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием Уехавшие по свидетельству о рождении до 20 января дети смогут вернуться по нему

Дети до 14 лет, выехавшие из России по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по этому же документу, следует из сообщения миграционной службы МВД в Telegram-канале. Мера касается только тех несовершеннолетних, которые пересекли границу до указанной даты.

Дети, не достигшие 14-летнего возраста, которые выехали из страны по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в Российскую Федерацию, — отметили в службе.

В МВД добавили, что в остальных ситуациях несовершеннолетние граждане РФ обязаны использовать заграничный паспорт для выезда и въезда. Новые требования действуют для всех последующих поездок детей, которым прежде не оформляли загранпаспорт.