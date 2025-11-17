Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 19:13

Петербурженка прожила без паспорта почти 40 лет

Жительница Петербурга впервые получила паспорт в 39 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Санкт-Петербурга подтвердила факт проживания в России через суд и теперь она впервые получит паспорт, заявила в Telegram-канале руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По ее сведениям, Ольга появилась на свет в Хабаровске в 1986 году. Она никогда не посещала детский садик, не меняла свои данные, официально не работала, не состояла в браке, не имеет детей и никогда не выезжала за пределы страны.

В 1987 году семья переехала в Уссурийск, где в 1994 году Ольга пошла в первый класс. В 1995 году у Ольги умерла мама, и в 1996 году семья вернулась в Хабаровск, где девушка училась до пятого класса. После окончания пятого класса Ольга нигде не училась, поскольку сидела с племянниками и племянницами, — рассказала Лебедева.

Ольга переехала в Санкт-Петербург в 2002 году и только в 2025 году подала в районный суд заявление об установлении факта постоянного проживания в России с 1986 года по настоящее время, чтобы получить паспорт. Она сообщила, что ее родители, братья и сестры являются гражданами России.

Суд запросил всю возможную информацию и получил данные о том, что отец Ольги имел российский паспорт, а школа подтвердила ее периоды обучения. В учетах МВД содержались сведения о перемещениях ее отца. В 2021 году Ольга уже обращалась в УМВД для установления личности.

Ранее в турецкой Аланье 35-летняя россиянка из Мурманска не смогла пройти таможенный контроль из-за своего поведения. Дело в том, что она держала загранпаспорт во рту, и поэтому сотрудники отказали ей в проверке документов. Женщина несла в руках много вещей. В какой-то момент ее рубашка упала на пол. Чтобы поднять кофту, она зажала загранпаспорт губами.

