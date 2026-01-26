Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:56

Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы ВС РФ в зоне СВО Вооруженные силы ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России сегодня ночью, 26 января, нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 26 января

Российские военные в ночь на 26 января нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетными комплексами по объектам ВСУ, энергетики и железнодорожным узлам на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Черниговской области ударами ОТРК „Искандер-М“ поражены пункты управления беспилотниками, есть версия, что удар нанесен во время предпусковой подготовки БПЛА, что предотвратило их запуск по территории РФ. В районе железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области прогремело не менее 10 взрывов. Опубликованы кадры поражения ракетным ударом склада БПЛА ВСУ в районе Курочкино Харьковской области. Вчерашним утренним ударом „Торнадо-С“ поражен энергообъект в Очакове», — отметил он.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, всего за сутки с 25 на 26 января зафиксировано не менее 33 ударных эпизодов по военным объектам в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

«Днепропетровская область последовательно „прощупывается“ как узел связи между восточным фронтом и Центральной Украиной, при этом удары по Сумской и Харьковской областям синхронизированы по времени, что характерно для работы по маршрутам снабжения и пунктам временного накопления», — сообщил подпольщик в авторском Telegram-канале.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие двое суток вероятно сохранение серийных ночных ударов по объектам энергетики, ремонтным базам ВСУ и железнодорожным узлам на Украине.

«Однако удары по местам дислокации и складам в прифронтовой зоне (± 100 км от линии боевого соприкосновения) станут более жесткими», — заявил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Обильные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

Вирус Нипах: симптомы, осложнения, способы заражения, есть ли в России

Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы особые категории работников, которые могут выйти на пенсию досрочно
Российская артиллерия перерезала энергетический «кабель» ВСУ
В Совете ЕС утвердили полный запрет на СПГ из России
Пьяный водитель превратил выходной в кошмар для троих пешеходов
Почему не работает WhatsApp 26 января: где сбои в России, когда заблокируют
Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.