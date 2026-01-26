Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 26 января, нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 26 января

Российские военные в ночь на 26 января нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетными комплексами по объектам ВСУ, энергетики и железнодорожным узлам на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Черниговской области ударами ОТРК „Искандер-М“ поражены пункты управления беспилотниками, есть версия, что удар нанесен во время предпусковой подготовки БПЛА, что предотвратило их запуск по территории РФ. В районе железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области прогремело не менее 10 взрывов. Опубликованы кадры поражения ракетным ударом склада БПЛА ВСУ в районе Курочкино Харьковской области. Вчерашним утренним ударом „Торнадо-С“ поражен энергообъект в Очакове», — отметил он.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, всего за сутки с 25 на 26 января зафиксировано не менее 33 ударных эпизодов по военным объектам в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

«Днепропетровская область последовательно „прощупывается“ как узел связи между восточным фронтом и Центральной Украиной, при этом удары по Сумской и Харьковской областям синхронизированы по времени, что характерно для работы по маршрутам снабжения и пунктам временного накопления», — сообщил подпольщик в авторском Telegram-канале.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие двое суток вероятно сохранение серийных ночных ударов по объектам энергетики, ремонтным базам ВСУ и железнодорожным узлам на Украине.

«Однако удары по местам дислокации и складам в прифронтовой зоне (± 100 км от линии боевого соприкосновения) станут более жесткими», — заявил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

