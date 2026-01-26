Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:59

В Госдуме напомнили о правилах неявки на работу из-за непогоды

Депутат Стенякина: метель может стать уважительной причиной невыхода на работу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Метель и снежные заносы могут быть признаны уважительной причиной неявки на работу при наличии официальных предупреждений экстренных и профильных служб, заявила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. В противном случае отсутствие сотрудника может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины.

Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул, — сказала депутат.

Парламентарий подчеркнула, что «просто не прийти на работу из-за мороза не получится». Необходимо решение региональных властей или распоряжение руководства, к примеру, о временном переводе работников на удаленку, пояснила Стенякина.

Кроме того, она напомнила, что условия труда на рабочем месте должны соответствовать санитарным нормам. В частности, температура воздуха в офисных помещениях при полной занятости не должна опускаться ниже 19 градусов.

Ранее главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков заявил, что сотрудники имеют право не выходить на работу во время погодных катаклизмов, предварительно уведомив об этом работодателя. Подтвердить наличие неблагоприятной или чрезвычайной ситуации можно с помощью информации от метеорологических служб, транспортных организаций города и публикаций в СМИ, уточнил Безюков.

