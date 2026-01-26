Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:55

В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Трампом

Песков: новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Новый телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что такую беседу можно быстро согласовать, передает ТАСС.

В настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Трамп в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. Он отметил, что позиция Москвы относительно всех форматов встреч лидеров РФ и США неизменна: сначала должна быть достигнута ясность по существу предстоящих переговоров, лишь затем возможна договоренность о конкретной площадке встречи.

До этого Песков сообщил, что Владимир Путин высоко оценивает усилия американского лидера Дональда Трампа и администрации Белого дома. По его словам, в РФ видят их результативность. Песков добавил, что перечисление США $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира потребует разблокировки российских активов на американской территории. При этом юридическое оформление этого шага пока неясно, резюмировал он.

