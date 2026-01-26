В Курске рассказали, как решили проблему с трупами в коридорах

В Курской городской больнице № 6 оборудована временная комната для хранения тел умерших, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Ермолова. Мера принята после жалоб на трупы в коридоре медучреждения. Заседание облправительства транслировали в соцсети «ВКонтакте».

У нас организовано место для хранения трупов временное. Дело в том, что у медорганизации заключен договор для вывоза, организация приезжает за ними, и для временного хранения тел организована специальная комната, — доложила Ермолова.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки с 23 на 24 января ВСУ обстреляли Курскую область, выпустив 49 артиллерийских снарядов. ПВО также уничтожила 14 БПЛА. При атаках сгорел гараж и пострадал автомобиль. 18 января ВСУ запустили на Курскую область 50 беспилотников.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он назвал удар преступлением против человечности.