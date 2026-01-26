Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 11:08

В Курске рассказали, как решили проблему с трупами в коридорах

В больнице Курска трупы из коридоров перенесли во временную комнату

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Курской городской больнице № 6 оборудована временная комната для хранения тел умерших, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Ермолова. Мера принята после жалоб на трупы в коридоре медучреждения. Заседание облправительства транслировали в соцсети «ВКонтакте».

У нас организовано место для хранения трупов временное. Дело в том, что у медорганизации заключен договор для вывоза, организация приезжает за ними, и для временного хранения тел организована специальная комната, — доложила Ермолова.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки с 23 на 24 января ВСУ обстреляли Курскую область, выпустив 49 артиллерийских снарядов. ПВО также уничтожила 14 БПЛА. При атаках сгорел гараж и пострадал автомобиль. 18 января ВСУ запустили на Курскую область 50 беспилотников.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он назвал удар преступлением против человечности.

тела
трупы
Курск
больницы
морги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
Жильцов обесточенных домов в Киеве переселили в палаточные лагеря
Раскрыто, когда суд снова займется делом «Мистера сидра»
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.