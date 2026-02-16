Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 10:04

В ФСБ рассказали, сколько единиц оружия изъяли в 37 регионах России

ФСБ изъяла 124 единицы оружия из незаконного оборота в 37 регионах России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 120 единиц оружия изъяли у 86 подпольных оружейников в 37 регионах России с декабря прошлого года по январь 2026 года, передает Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, речь идет об уголовном деле о причастности к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, были изъяты 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья. Также найдены пять гранатометов, 36 гранат, 19,6 кг взрывчатых веществ и более 15 тыс. патронов различного калибра.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга за отправку бронепластины в Белоруссию. Изделие относится к продукции двойного назначения. Оперативники выяснили, что обвиняемый занимался торговлей средствами индивидуальной бронезащиты, такими как бронежилеты, бронепластины и каски. Часть этой продукции, как установили следователи, была приобретена военнослужащими — участниками СВО.

