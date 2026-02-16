Европе предрекли большую трагедию из-за «мужской беременности»

Гендерная политика Евросоюза приведет к большой трагедии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Так он отреагировал на информацию о том, что большинство депутатов Европарламента признало за мужчинами право на беременность, приравняв трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) к женщинам в правах и возможностях.

Европолитики окончательно потеряли разум. <…> Большинство Европарламента считает, что беременеть могут не только женщины, но и мужчины. <…> Чем это закончится — объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии, — написал Володин.

Кроме того, он обратил внимание на рекомендации в школах Англии, где педагогов обязали обращаться к детям с четырехлетнего возраста в соответствии с их гендерной идентичностью. Спикер Госдумы подчеркнул, что теперь британских мальчиков могут называть девочками и наоборот.

Политик подчеркнул, что европейское сумасшествие не прекратится, пока у власти находятся нынешние политики. Он напомнил о стратегии Еврокомиссии от октября 2025 года, которая закрепляет курс на отмену возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола. Почти в 20 странах Европы таких ограничений уже нет или они минимальны.

Ранее Министерство образования США подвергло резкой критике школы Калифорнии, которые, по данным ведомства, скрывали от родителей факты смены пола их детьми. Чиновников обвинили в пособничестве «гендерным переходам» и разработке схем утаивания информации.