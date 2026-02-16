Стало известно, где ВСУ могли спрятать сборочные цеха дронов

ВСУ могли спрятать сборочные цеха беспилотников под землей, в том числе прикрывшись бывшими пионерскими лагерями, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что часть подобных помещений расположена на западе Украины.

ВСУ могли спрятать цеха и места складирования БПЛА на Западной Украине. Сборку даже крупных дронов, дальнобойных, можно разместить на небольших объектах, не похожих на промышленные. Они могут монтировать БПЛА и под землей. Можно прикрыться территорией, например бывшего пионерского лагеря, — считает Дандыкин.

Он напомнил, что на западе Украины с советских времен осталось много бункеров и замаскированных командных пунктов. По словам военного эксперта, ВСУ копят дроны для массированных налетов на территорию России.

Сколько, особенно на западе Украины, было бункеров, замаскированных командных пунктов еще в СССР. Это округ первого эшелона, целая ракетная армия в Виннице. Они, судя по всему, накопили БПЛА, и начались массированные налеты. Надо бить по ним превентивно. Речь еще идет и о полном уничтожении ПВО ВСУ, им недавно деньжат подкинули, — подытожил Дандыкин.

Ранее заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская заявила, что ракеты ПВО для Украины у европейцев уже закончились, поэтому теперь Альянс ищет их по всему миру. По ее словам, реальные возможности поставлять ракеты-перехватчики остались только у США.