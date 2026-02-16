В зоне СВО уничтожили большую часть штурмового полка ВСУ «Скала» Большую часть полка ВСУ «Скала» уничтожили под Запорожьем и Днепром

Большая часть штурмового полка ВСУ «Скала» была уничтожена в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили ТАСС российские силовые структуры. По данным источников, украинские военные попали под удар фугасных авиабомб (ФАБ). Бойцы полка обвинили свое командование в провалах.

ФАБ на территории Днепропетровской и Запорожской областей большая часть полка «Скала» была уничтожена, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что две группы украинских ДРГ были уничтожены операторами БПЛА при попытке зайти в тыл Вооруженных сил России под Купянском. При себе у диверсантов было найдено оружие стран НАТО. Всего ликвидировали восемь бойцов противника. В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.

До этого военное ведомство сообщило, что расчет гаубицы «Мста-Б» российской Южной группировки войск обрушил мост в районе Константиновки, через который Вооруженные силы Украины снабжали свои подразделения. По данным Министерства обороны, противник полностью лишился возможности передвигаться по этой дороге.