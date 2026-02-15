Расчет гаубицы «Мста-Б» российской Южной группировки войск обрушил мост в районе Константиновки, через который ВСУ снабжали свои подразделения, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, противник полностью лишился возможности передвигаться по этой дороге.

Координаты моста были переданы расчету артиллерии. Точным огнем из 152-мм орудия «Мста-Б» цель была уничтожена, лишив противника возможности передвигаться по дороге, через которую снабжались позиции, — говорится в сообщении.

Ранее в силовых структурах сообщали, что российские военные атаковали группу бойцов сил специальных операций ВСУ на Харьковском направлении. По информации источника, при ударе противник потерял до взвода личного состава. Цели обнаружили вблизи Казачьей Лопани. После уточнения координат по ним ударили реактивной системой залпового огня «Торнадо-С».

До этого в Запорожской области, в районе села Горького, российские военные применили фугасные авиабомбы для атаки на позиции украинских сил. В результате полностью уничтожены подразделения полка «Шквал».