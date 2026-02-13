Село Горькое стало могилой для элиты ВСУ после сброса ФАБов

Российские военные нанесли серию ударов фугасными авиабомбами по позициям украинских формирований в районе села Горькое, расположенного в Запорожской области, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. В результате атаки полностью ликвидировано подразделения элитного полка ВСУ «Шквал».

В Горькое противник забросил несколько групп боевиков «Шквала», которые были успешно уничтожены несколькими ударами ФАБ, — сказал источник.

Ранее российские воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации остатков подразделений 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Объектом поражения стало здание, где укрывались украинские военнослужащие в городе Димитров, который в настоящий момент находится в оперативном окружении. Для поражения цели была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба ФАБ-3000. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары авиабомбами по местам дислокации личного состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд». Атака была произведена на территории Днепропетровской области.